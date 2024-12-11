Parolo: "La Fiorentina ha vinto con il Cagliari solo grazie a De Gea che para"

L'ex centrocampista laziale ha commentato il successo domenicale della Fiorentina contro il Cagliari di Nicola

A Dazn è intervenuto l'ex centrocampista della Lazio ed ora opinionista Marco Parolo che ha parlato della vittoria viola sul Cagliari: "L'indice relativo agli expected goals della partita raccontano un'altra storia rispetto al risultato finale perché la Fiorentina ha creato poco e nel secondo tempo il Cagliari ha fatto meglio. Vedendo questi dati addirittura i sardi dovevano vincere, invece hanno perso immeritatamente solo perché De Gea para bene, Beltràn fa assist e Cataldi segna. Mi ricorda il successo di Como dove la Fiorentina vince soffrendo solo grazie al gol di Adli dopo che l'avversario ha fatto una partita nettamente migliore di lei."

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