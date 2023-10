Parolo ottimista per la Lazio: “Il modo di giocare della Fiorentina si sposa bene, lasciano spazi”

Marco Parolo, negli studi di Dazn in compagnia con Montolivo, Behrami e Matri, hanno parlato del cammino della Lazio in campionato fino al derby, tra cui la sfida contro la Fiorentina della prossima giornata di campionato: “La Lazio può fare più punti rispetto alla Roma da qui al derby. Il modo di giocare della Lazio si sposa bene con quello della Fiorentina per caratteristiche, per modo di giocare ti lascia spazio” Matri sorride e risponde simpaticamente: “Un’altra dichiarazione particolare (ride ndr) sono curioso adesso di vedere il risultato finale di Lazio-Fiorentina”

