Nazione svela: “Pioli si muove per portare Milinkovic-Savic alla Fiorentina”

A dieci anni di distanza da quel blitz dall’esito inatteso nella pancia del Franchi, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe scegliere di vestire la maglia della Fiorentina. Nel 2015 infatti il serbo (che gioca dal 2023 in Arabia, nell’Al Hilal del neo tecnico Inzaghi) preferì la Lazio allenata da Stefano Pioli alle offerte del club viola.

Pare che il suo rifiuto, arrivato tra le lacrime nell’ufficio del ds Pradè, fosse in realtà dovuto ad alcune forti pressioni da parte di famiglia e agenti, ma oggi ad avere la meglio potrebbe essere la voglia del classe 1995 di tornare a giocare in Italia. In tal senso da un lato l’area tecnica e dall’altro proprio Pioli si sarebbero già mossi per sondare la disponibilità del «sergente» a valutare l’opzione Firenze. Lo scrive La Nazione.