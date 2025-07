Corriere Fiorentino svela: “Milenkovic-Savic e Kessié resteranno sogni, non convincono Pioli”

La Fiorentina non vuole sbagliare l’identikit del regista. Si spiegano dunque i sondaggi avviati per altri profili come il parmense Sohm o lo svedese dell’Eintracht Francoforte Larsson, mentre se sul fronte arabo né Milinkovic-Savic né Kessié paiono convincere (anche per motivi economici) è dall’estero che potrebbero arrivare nuove candidature. Di certo Pioli nel corso delle prossime settimane, e delle prossime amichevoli, non mancherà di effettuare qualche esperimento per valutare le attuali disponibilità in rosa, ma intanto è già al lavoro con la società per individuare il profilo di un regista in grado di regalare (una volta per tutte) una quadratura tattica alla sua nuova Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.