(FOTO) Duro striscione tifosi Lazio: "Milinkovic e Luis Alberto finti talenti, solo a caccia di contanti"

Simone Inzaghi attende risposte da Luis Alberto e Milinkovic-Savic. I tifosi della Lazio fanno lo stesso. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Fiorentina, nei pressi dello stadio Ol...

Simone Inzaghi attende risposte da Luis Alberto e Milinkovic-Savic. I tifosi della Lazio fanno lo stesso. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Fiorentina, nei pressi dello stadio Olimpico è comparso uno striscione: "Milinkovic e Luis Alberto finti talenti solo a caccia di contanti”. Il riferimento del tifo caldo biancoceleste è chiaro: i due giocatori non stanno rendendo al meglio, forse perché distratti da certe voci di mercato. Tra valutazioni milionarie e rinnovi di contratto, servono grandi giocate in campo. Oggi è la giornata giusta.

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