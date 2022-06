Di Marzio: “Il Torino alza il prezzo di Milinkovic-Savic, la Fiorentina pensa a Gollini”

La Fiorentina sta sondando il mercato alla ricerca di un nuovo portiere. I viola avevano individuato in Vanja Milinkovic-Savic l’obiettivo su cui puntare, ma nelle ultime ore si sono evidenziate alcune difficoltà per quel che riguarda la trattativa con il Torino per arrivare al serbo.

Tali difficoltà dipendono in parte dall’irritazione del Torino per la vicenda Mandragora, con la Fiorentina che sembra aver ormai sorpassato i viola nella corsa al centrocampista della Juventus grazie a un’offerta leggermente superiore per il suo cartellino. Di conseguenza, la Fiorentina ha cominciato a valutare altri profili, e potrebbe tornare di moda quello di Pierluigi Gollini, appena rientrato all’Atalanta dopo il mancato riscatto da parte del Tottenham. Gollini è cresciuto proprio nel settore giovanile della Fiorentina, il che è un punto a favore nella trattativa. Dopo che il Torino ha alzato le richieste economiche per Milinkovic-Savic, dunque, Gollini diventa uno dei profili valutati dalla Fiorentina per la porta. Lo scrive Gianluca Di Marzio.