Furto nella villa di Milinkovic-Savic mentre segnava alla Juventus. Colpo da oltre 100 mila euro

Il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, dopo la sfida con la Juventus, è tornato a casa e ha trovato l'abitazione sotto sopra. Proprio mentre giocava, 3 ladri sono riusciti a entrare nella su...

Il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, dopo la sfida con la Juventus, è tornato a casa e ha trovato l'abitazione sotto sopra. Proprio mentre giocava, 3 ladri sono riusciti a entrare nella sua villa di Formello e a svaligiarla, portando via 5 orologi di cui 4 Rolex e un Hublot e alcuni contanti per un valore totale di circa 100 mila euro. I tre, ripresi dalle telecamere di sicurezza situate all' interno della villa, erano a volto scoperto e da una prima verifica dei carabinieri non hanno lasciato impronte. Davvero un brutto e spiacevole episodio nella villa di Formello di Milinkovic-Savic.

Fonte: Sky Sport