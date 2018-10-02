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Ag. Milinkovic Savic: "Fiorentina? Scegliere la Lazio è stata la decisione giusta. Viola grande club ma..."

Il procuratore di Milinkovic Savic ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mancato arrivo alla Fiorentina del centrocampista classe  95, queste le sue parole:"Non mi piace parlare del passato perchè...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 12:48
Ag. Milinkovic Savic: "Fiorentina? Scegliere la Lazio è stata la decisione giusta. Viola grande club ma..." - Milinkovic Savic, Lazio
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Il procuratore di Milinkovic Savic ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mancato arrivo alla Fiorentina del centrocampista classe  95, queste le sue parole:

"Non mi piace parlare del passato perchè rispetto la Fiorentina che a parer mio è un grande club. In quel momento io, insieme al mio assistito, scelsi la Lazio e ora possiamo dire che è stata la decisione giusta. Tare fu determinante in quella trattativa".

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