Ag. Milinkovic Savic: "Fiorentina? Scegliere la Lazio è stata la decisione giusta. Viola grande club ma..."

Il procuratore di Milinkovic Savic ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mancato arrivo alla Fiorentina del centrocampista classe 95, queste le sue parole:"Non mi piace parlare del passato perchè...

Il procuratore di Milinkovic Savic ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mancato arrivo alla Fiorentina del centrocampista classe 95, queste le sue parole:

"Non mi piace parlare del passato perchè rispetto la Fiorentina che a parer mio è un grande club. In quel momento io, insieme al mio assistito, scelsi la Lazio e ora possiamo dire che è stata la decisione giusta. Tare fu determinante in quella trattativa".