Tuttosport, idea Milinkovic-Savic per la porta della Fiorentina: può arrivare in prestito con diritto di riscatto 

In organico nel Torino non ci sarebbe più posto per Vanja Milinkovic-Savic, che da gennaio in poi ha gettato alle ortiche la grande occasione di vestire l’ideale numero uno sulla schiena. Per il serbo, che nell’ultimo turno di Nations League ha giocato titolare nel 2-2 in casa della Slovenia, il Torino è in cerca di acquirenti.

In Italia, per ora, a raccogliere timide informazioni è stata soltanto la Fiorentina, prossima a salutare Dragowski e intenzionata a trovare un vice per il confermato Terracciano. Il portiere granata potrebbe fare al caso di Italiano, dopo gli interessamenti viola nei confronti di Vicario e di Gollini, ma per ora non si è andati oltre qualche chiacchiera di circostanza, con Vagnati che ha aperto anche alla soluzione di un presti- to con, tutt’al più, un diritto di riscatto. Lo scrive Tuttosport.

