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Milinkovic-Savic: "Le due vittorie in trasferta con la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il nostro campionato"

Alla vigilia della partita Lazio-Juventus il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è stato intervistato a Dazn sul piazzamento in classifica della squadra biancoceleste: "Le due v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 18:41
Milinkovic-Savic: "Le due vittorie in trasferta con la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il nostro campionato" - Milinkovic Savic, Lazio
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Alla vigilia della partita Lazio-Juventus il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è stato intervistato a Dazn sul piazzamento in classifica della squadra biancoceleste: "Le due vittorie in trasferta contro la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il campionato e la nostra mentalità, dandoci fiducia".

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