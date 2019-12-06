Milinkovic-Savic: "Le due vittorie in trasferta con la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il nostro campionato"
Alla vigilia della partita Lazio-Juventus il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è stato intervistato a Dazn sul piazzamento in classifica della squadra biancoceleste: "Le due v...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 18:41
Alla vigilia della partita Lazio-Juventus il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è stato intervistato a Dazn sul piazzamento in classifica della squadra biancoceleste: "Le due vittorie in trasferta contro la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il campionato e la nostra mentalità, dandoci fiducia".