Milinkovic-Savic: "Le due vittorie in trasferta con la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il nostro campionato"

Alla vigilia della partita Lazio-Juventus il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è stato intervistato a Dazn sul piazzamento in classifica della squadra biancoceleste: "Le due v...

Alla vigilia della partita Lazio-Juventus il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è stato intervistato a Dazn sul piazzamento in classifica della squadra biancoceleste: "Le due vittorie in trasferta contro la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il campionato e la nostra mentalità, dandoci fiducia".