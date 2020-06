E’ ancora evidente – e comprensibile – la delusione in casa Lazio dopo la rimonta subita nella gara contro l’Atalanta. Un esempio ne è direttamente Milinkovic-Savic, comunque tra i più positivi nonostante il ko – che sui social si è lasciato andare in un commento che fotografa allo stesso tempo il dispiacere e la voglia di ripartire: “Siamo molto incazzati, veramente tanto… Non molliamo, testa già a Sabato!”, il messaggio del serbo in vista della gara contro la Fiorentina.