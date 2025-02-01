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Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport"

Il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic è stato il protagonista indiscusso nel pareggio per 1-1 dei granata sul campo dell'Atalanta in questa 23a giornata di SerieA. Ci sono stati però degli epi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2025 21:14
Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport" -
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Il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic è stato il protagonista indiscusso nel pareggio per 1-1 dei granata sul campo dell'Atalanta in questa 23a giornata di SerieA. Ci sono stati però degli episodi che hanno caratterizzato la partita e non sono piaciuti all'estremo difensore granata, che ha voluto esprimere la propria amarezza ai microfoni di Dazn nel post partita: "Non ho nessun problema con gli insulti, ma il razzismo non va bene: dopo il rigore di Retegui mi hanno detto cose come 'zingaro' e 'serbo di m****'. Non ho risposto a niente, mi sono solo girato e li ho guardati. Ma questo non è sport"

Giovedì 6 e lunedì 10 febbraio: Fiorentina e Inter si affronteranno due volte nel giro di quattro giorni

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