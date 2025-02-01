Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport"

Il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic è stato il protagonista indiscusso nel pareggio per 1-1 dei granata sul campo dell'Atalanta in questa 23a giornata di SerieA. Ci sono stati però degli epi...

Il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic è stato il protagonista indiscusso nel pareggio per 1-1 dei granata sul campo dell'Atalanta in questa 23a giornata di SerieA. Ci sono stati però degli episodi che hanno caratterizzato la partita e non sono piaciuti all'estremo difensore granata, che ha voluto esprimere la propria amarezza ai microfoni di Dazn nel post partita: "Non ho nessun problema con gli insulti, ma il razzismo non va bene: dopo il rigore di Retegui mi hanno detto cose come 'zingaro' e 'serbo di m****'. Non ho risposto a niente, mi sono solo girato e li ho guardati. Ma questo non è sport"