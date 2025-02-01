Giovedì 6 e lunedì 10 febbraio: Fiorentina e Inter si affronteranno due volte nel giro di quattro giorni

Come tutti sanno, la data di recupero per Fiorentina-Inter è stata fissata a giovedì 6 febbraio ore 20:45 all'Artemio Franchi. Una curiosità che in pochi hanno notato, è che le due squadre si ritrover...

A cura di Redazione Labaroviola 01 febbraio 2025 20:41

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