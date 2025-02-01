Giovedì 6 e lunedì 10 febbraio: Fiorentina e Inter si affronteranno due volte nel giro di quattro giorni
Come tutti sanno, la data di recupero per Fiorentina-Inter è stata fissata a giovedì 6 febbraio ore 20:45 all'Artemio Franchi. Una curiosità che in pochi hanno notato, è che le due squadre si ritrover...
Come tutti sanno, la data di recupero per Fiorentina-Inter è stata fissata a giovedì 6 febbraio ore 20:45 all'Artemio Franchi. Una curiosità che in pochi hanno notato, è che le due squadre si ritroveranno quattro giorni più tardi a San Siro. Due gare ravvicinate, stile regular season americana, che potranno dire tanto sul futuro dei due club, in chiave scudetto e per un piazzamento Champions. Proprio così, lunedì 10 febbraio la viola affronterà nuovamente l'Inter di Simone Inzaghi in un altro confronto accesissimo, valevole per la 5a giornata del girone di ritorno.TMW: “Il colpo di mercato Ndour non esclude Fagioli. Le alternative al bianconero sono: Fazzini, Bondo e Cristante”