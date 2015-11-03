Notizie Recupero Fiorentina

Giovedì 6 e lunedì 10 febbraio: Fiorentina e Inter si affronteranno due volte nel giro di quattro giorni
01 febbraio 2025 20:41
Bernabai sul recupero di Atalanta-Fiorentina: "Assurdo che si recuperi a fine campionato. La Lega doveva spostare la finale di Coppa Italia"
30 aprile 2024 18:41
Casini: "Atalanta-Fiorentina recuperabile il 22 maggio, in caso di finali europee ipotesi 31 maggio e 2 giugno"
29 aprile 2024 11:53
Il recupero di Fiorentina-Atalanta potrebbe slittare anche fino a giugno, dopo la fine del campionato
12 aprile 2024 21:53
Lo scugnizzo viola, Cosa è successo nello spogliatoio della Fiorentina? Mai una gioia
27 aprile 2022 22:08
L'Udinese felice di giocare con la Fiorentina: ''Entusiasti che si sia applicato il regolamento''
22 febbraio 2022 18:46
18 club su 20 concordi sul recupero: Udinese-Fiorentina si giocherà domenica
04 marzo 2020 10:53
Serie A nel caos! Udinese-Fiorentina e le altre 4 partite potrebbero essere recuperate in settimana
01 marzo 2020 19:11
Ufficiale, Sampdoria-Fiorentina si giocherà il 19 Settembre. L'orario..
04 settembre 2018 17:37
Saponara torna ad allenarsi in gruppo, c'è ottimismo in ottica Hellas. Eysseric invece...
02 settembre 2017 14:37
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