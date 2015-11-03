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Notizie Recupero Fiorentina

Giovedì 6 e lunedì 10 febbraio: Fiorentina e Inter si affronteranno due volte nel giro di quattro giorni

01 febbraio 2025 20:41

Bernabai sul recupero di Atalanta-Fiorentina: "Assurdo che si recuperi a fine campionato. La Lega doveva spostare la finale di Coppa Italia"

30 aprile 2024 18:41

Casini: "Atalanta-Fiorentina recuperabile il 22 maggio, in caso di finali europee ipotesi 31 maggio e 2 giugno"

29 aprile 2024 11:53

Il recupero di Fiorentina-Atalanta potrebbe slittare anche fino a giugno, dopo la fine del campionato

12 aprile 2024 21:53

Lo scugnizzo viola, Cosa è successo nello spogliatoio della Fiorentina? Mai una gioia

27 aprile 2022 22:08

L'Udinese felice di giocare con la Fiorentina: ''Entusiasti che si sia applicato il regolamento''

22 febbraio 2022 18:46

18 club su 20 concordi sul recupero: Udinese-Fiorentina si giocherà domenica

04 marzo 2020 10:53

Serie A nel caos! Udinese-Fiorentina e le altre 4 partite potrebbero essere recuperate in settimana

01 marzo 2020 19:11

Ufficiale, Sampdoria-Fiorentina si giocherà il 19 Settembre. L'orario..

04 settembre 2018 17:37

Saponara torna ad allenarsi in gruppo, c'è ottimismo in ottica Hellas. Eysseric invece...

02 settembre 2017 14:37

Gazzetta, corsa contro il tempo per Icardi, non vuole perdersi l'esordio contro i Viola...

05 agosto 2017 11:25

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