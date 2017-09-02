Saponara torna ad allenarsi in gruppo, c'è ottimismo in ottica Hellas. Eysseric invece...

Riccardo Saponara è di nuovo in gruppo. Il fantasista ex Empoli è tornato quest'oggi a svolgere la completa sessione di allenamento assieme ai compagni, filtra dunque un certo ottimismo in vista della...

Riccardo Saponara è di nuovo in gruppo. Il fantasista ex Empoli è tornato quest'oggi a svolgere la completa sessione di allenamento assieme ai compagni, filtra dunque un certo ottimismo in vista della sfida all'Hellas Verona della prossima settimana. Stefano Pioli potrebbe infatti decidere di convocarlo, anche se serviranno altri giorni per esserne più certi. Sul fronte Eysseric invece, la situazione è diversa, col francese impegnato a smaltire il trauma contusivo alla caviglia procuratosi contro la Sampdoria e che sembra non potercela fare per la trasferta di Verona. A riportarlo è Radio Bruno Toscana...