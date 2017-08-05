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Gazzetta, corsa contro il tempo per Icardi, non vuole perdersi l'esordio contro i Viola...

L'attaccante e capitano nerazzurro Mauro Icardi, vede la luce in fondo al tunnel. Infortunatosi muscolarmente lo scorso maggio, l'argentino è ad un passo dal completare il processo di guarigione e sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2017 11:25
Gazzetta, corsa contro il tempo per Icardi, non vuole perdersi l'esordio contro i Viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'attaccante e capitano nerazzurro Mauro Icardi, vede la luce in fondo al tunnel. Infortunatosi muscolarmente lo scorso maggio, l'argentino è ad un passo dal completare il processo di guarigione e sta facendo di tutto per non mancare all'esordio di campionato che vedrà la sua Inter affrontare la Fiorentina a San Siro. Per Icardi inizierà adesso l'ultima fase di recupero che gli permetterà di farsi trovare pronto per la sfida del 20 agosto. Ai Viola Icardi ha realizzato 5 reti in due partite nella stagione passata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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