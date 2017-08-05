Gazzetta, corsa contro il tempo per Icardi, non vuole perdersi l'esordio contro i Viola...

L'attaccante e capitano nerazzurro Mauro Icardi, vede la luce in fondo al tunnel. Infortunatosi muscolarmente lo scorso maggio, l'argentino è ad un passo dal completare il processo di guarigione e sta...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2017 11:25

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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