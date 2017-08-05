Gazzetta, corsa contro il tempo per Icardi, non vuole perdersi l'esordio contro i Viola...
L'attaccante e capitano nerazzurro Mauro Icardi, vede la luce in fondo al tunnel. Infortunatosi muscolarmente lo scorso maggio, l'argentino è ad un passo dal completare il processo di guarigione e sta...
L'attaccante e capitano nerazzurro Mauro Icardi, vede la luce in fondo al tunnel. Infortunatosi muscolarmente lo scorso maggio, l'argentino è ad un passo dal completare il processo di guarigione e sta facendo di tutto per non mancare all'esordio di campionato che vedrà la sua Inter affrontare la Fiorentina a San Siro. Per Icardi inizierà adesso l'ultima fase di recupero che gli permetterà di farsi trovare pronto per la sfida del 20 agosto. Ai Viola Icardi ha realizzato 5 reti in due partite nella stagione passata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.