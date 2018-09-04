Ufficiale, Sampdoria-Fiorentina si giocherà il 19 Settembre. L'orario..

Ufficiale, confermata Sampdoria-Fiorentina il 19 di Settembre. Milan-Genoa invece si recupererà il 31 di Ottobre. Gli orari..

Come già scritto qualche settimana fa, Milan-Genoasi recupererà il 31 ottobre, mentre Sampdoria-Fiorentina verrà disputata mercoledì 19 settembre. Lo ha comunicato la Lega Serie A sul proprio sito ufficiale, specificando però anche gli orari: la sfida tra rossoneri e Grifone verrà disputata alle 20.30, mentre la sfida tra Sampdoria e Fiorentina inizierà alle 17.00.

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