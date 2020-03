L’agenda su cui si è lavorato in queste ore è ormai nota: sabato Samp-Verona, domenica Udinese-Fiorentina, lunedì 9 marzo tutte le altre saltate: Sassuolo-Brescia, Milan-Genoa e Parma-Spal alle 18.30, Juventus-Inter alle 20.45. Poi lo scivolamento, che risolverà pure un problema su cui si era litigato tanto prima che l’emergenza coronavirus dilagasse: la data di Atalanta- Lazio, che spostandosi di una settimana si potrà giocare di domenica, il 15 marzo. Lo slittamento renderà necessario di occupare anche il 13 maggio, l’unico turno infrasettimanale possibile, assicurando la chiusura del torneo il 24, in linea con le regole Uefa per gli Europei. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.