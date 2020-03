La polemica sul rinvio delle 5 gare della 26esima giornata (tra cui Juve-Inter che ha di fatto indirizzato le altre) inizialmente previste a porte chiuse per l’allarme Coronavirus non accenna a placarsi. Ma la novità clamorosa è che il derby d’Italia potrebbe essere recuperato già in settimana, con conseguente spostamento delle semifinali di Coppa Italia, che oltre alle due storiche rivali vedono coinvolte pure Milan e Napoli. Ci sarebbero diverse ipotesi sul tavolo per i recuperi delle varie partite, tra cui appunto quella di far disputare Juventus-Inter (e le altre partite rimandate) mercoledì o giovedì, facendo slittare pertanto le semifinali di Coppa Italia previste proprio in quei giorni. Non facile però trovare un’intesa. E soprattutto, per evidenti motivi, la decisione andrà presa nelle prossime ore.

Gazzetta.it