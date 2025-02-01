TMW: "Il colpo di mercato Ndour non esclude Fagioli. Le alternative al bianconero sono: Fazzini, Bondo e Cristante"

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. La dirigenza viola, con Pradè e Goretti, sta lavorando da ore per trovare un accordo con la Juventus per Nico...

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. La dirigenza viola, con Pradè e Goretti, sta lavorando da ore per trovare un accordo con la Juventus per Nicolò Fagioli. Tuttavia, la trattativa resta complessa e proprio per questo, stando a quanto riferito dal Corriere Fiorentino, non si perdono di vista neanche le alternative.

La situazione resta in evoluzione, ma l’affare Fagioli non è ancora sbloccato. Per questo motivo la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata e valuta delle alternative. Secondo il quotidiano, il club toscano ha sondato nelle ultime ore i profili di Jacopo Fazzini, Warren Bondo e Bryan Cristante. Tre nomi che restano sullo sfondo e che potrebbero tornare d’attualità in caso di fumata nera per Fagioli, soprattutto nelle ultime ore di mercato. Il colpo Ndour, non esclude però Fagioli. Da qui a dopodomani continueranno i contatti per arrivare anche all'ex Cremonese.

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