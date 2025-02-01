I convocati del Genoa per la Fiorentina: 7 indisponibili, non ci sono Balotelli e Bani

La lista dei convocati del Genoa per la gara del Franchi: non ci sono Balotelli e Bani

La Fiorentina scenderà in campo domani (ore 15) contro il Genoa di Viera, match valido per il 23° turno di Serie A. Il Grifone ha diramato i convocati per la sfida e sono ben 7 gli indisponibili per la gara che si giocherà allo stadio Franchi: out Bani, Otoa, Ahanor, Onana, Bohinen, Malinovskyi e Balotelli. Ecco la lista integrale:

Moretto: “Ndour-Fiorentina, firmerà un contratto fino al 2029. Arriverà in città tra stasera e domani”

https://www.labaroviola.com/moretto-ndour-fiorentina-firmera-un-contratto-fino-al-2029-arrivera-in-citta-tra-stasera-e-domani/287124/