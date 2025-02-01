Pedullà: "Il Como si è inserito per Ghilardi, tuttavia il 50 per cento del cartellino è della Fiorentina. Si prova a chiudere"

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà il Como si è inserito su Ghilardi. C'è una trattativa aperta con il difensore del Verona e in queste ore la Fiorentina sta lavorando per ch...

A cura di Redazione Labaroviola 01 febbraio 2025 19:31

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