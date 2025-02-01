Pedullà: "Il Como si è inserito per Ghilardi, tuttavia il 50 per cento del cartellino è della Fiorentina. Si prova a chiudere"
Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà il Como si è inserito su Ghilardi. C'è una trattativa aperta con il difensore del Verona e in queste ore la Fiorentina sta lavorando per ch...
Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà il Como si è inserito su Ghilardi. C'è una trattativa aperta con il difensore del Verona e in queste ore la Fiorentina sta lavorando per chiuderla. Un particolare non di poco conto è il fatto di detenere il 50 per cento del cartellino del difensore della nazionale U21 azzurra. Non solo questo, ma anche altri discorsi aperti con il club scaligero fanno presagire che tutto si possa concludere nel migliore dei modi. Aspettiamo aggiornamenti che arriveranno nelle prossime ore.TMW: “Il colpo di mercato Ndour non esclude Fagioli. Le alternative al bianconero sono: Fazzini, Bondo e Cristante”
https://www.labaroviola.com/tmw-il-colpo-di-mercato-ndour-non-esclude-fagioli-le-alternative-al-bianconero-sono-fazzini-bondo-e-cristante/287137/