Zaniolo arriverà a Firenze tra stasera e domani. Visite mediche fissate per lunedì

Nicolò Zaniolo sarà presto un giocatore della Fiorentina: arrivo a Firenze previsto tra stasera e domani, fissate le visite mediche

Nicolò Zaniolo si prepara per una nuova avventura in Serie A, vestirà la maglia della Fiorentina. Dopo le trattative con Atalanta e Galatasaray (club proprietario del cartellino), il club viola si aggiudica le sue prestazioni mediante la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore arriverà a Firenze tra stasera e domani e le visite mediche di rito sono state fissate per la giornata di lunedì.

Moretto: “Ndour-Fiorentina, firmerà un contratto fino al 2029. Arriverà in città tra stasera e domani”

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