Milinkovic Savic ringrazia la Fiorentina: “Grazie alla sconfitta dell’Inter abbiamo preso altri 3 punti”

Dopo il fischio finale della sfida tra la Lazio e il Monza, Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco come ha commentato la sfida dello U-Power Stadium:

“Quanto pesano questi punti? Oggi questi tre punti sono enormi perché per un tempo siamo ancora secondi. ieri l’Inter non ha vinto speriamo anche il Milan non lo faccia così siamo secondi ancora per un po’. L’esultanza? Finalmente ho fatto gol, ci sono state tante critiche, tante parole cattive, oggi finalmente ho segnato e mi darà una mano enorme. Quanto mi manca per tornare al top? Sono stati mesi in cui non ho fatto ciò che ci si aspetta da me.

Per me è stato un periodo duro però io come dico sempre prova di giorno in giorno a migliorare e finalmente ho fatto gol. Sono contento per tutti, andiamo a casa tutti molto contenti. Consapevolezza per la Champions? Tanto è arrivato anche dopo il derby, oggi è stata una conferma. Oggi abbiamo vinto e siamo lì, tutto dipende da noi. Rinnovo? Io mi concentro sul campo, cerco di aiutare la squadra ad arrivare . Non voglio parlare del rinnovo, a fine stagione si vedrà”.

