Milinkovic-Savic e la super rovesciata in allenamento: così il "sergente" si prepara per la Fiorentina
Milinkovic-Savic, il grande rimpianto della Fiorentina - che nel 2015 aveva praticamente chiuso per il suo acquisto - si prepara al meglio per la prossima sfida a quella che poteva essere la sua squad...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2017 14:59
Milinkovic-Savic, il grande rimpianto della Fiorentina - che nel 2015 aveva praticamente chiuso per il suo acquisto - si prepara al meglio per la prossima sfida a quella che poteva essere la sua squadra. Lo fa chiudendo l'allenamento con un grande gol in rovesciata, come testimoniato dai canali social della Lazio, conferma ulteriore di un enorme talento che avrebbe potuto fare le fortune della viola.