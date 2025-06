Bocci: “Non si può pensare che Dzeko venga per sostituire Gudmundsson, altrimenti si partirebbe male”

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per parlare di alcuni rumors di mercato: “Pioli sta lavorando dall’Arabia ed il mercato non è fermo, ma bisogna prendere le giuste decisioni. Dzeko è forte, ha una certa età ma può fare ancora un paio di anni buoni non da titolare. Lui non è un nove vero, lo vedo come un rifinitore che può giocare con Kean ma spero che il titolare sia Gudmundsson e non di certo lui perché non sarebbe il caso di pensare ad un cambio del genere. Immobile, invece, è l’alter ego di Kean perché é una punta vera e se hai bisogno lo puoi buttare dentro.”

Sul centrocampista: “So che la Fiorentina vuole un profilo internazionale nel mezzo e Bennacer è molto forte anche se non ha vissuto una stagione buonissima con qualche problema fisico di troppo. Non so se andrei a prendere uno del genere spendendo vari soldi, mentre Milinkovic mi piacerebbe, ma prende delle cifre da capogiro e non credo ci rinuncerà.”

Su Dodo: “Andare può andare, è forte ma se non c’è l’accordo, è giusto parta ed ha tante squadre che lo cercano. Il problema non sarebbe la partenza ma chi verrebbe al posto suo. Mi viene in mente Zortea che segna di più, ma non è una certezza.”