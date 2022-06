Sky Sport: “Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l’ Espanyol”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Vanja Milinkovic-Savic, portiere attualmente di proprietá del Torino. L’ emittente satellitare riporta che dopo aver ricevuto un no da parte del Cagliari per il prestito di Alessio Cragno, la squadra viola adesso starebbe cercando di trovare un accordo con la societá di Urbano Cairo, vista anche la piu che probabile partenza di Dragowski in direzione Espanyol.

LORENZO VENUTI HA PROPOSTE DALL’ESTERO