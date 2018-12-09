Lazio, striscione dei tifosi contro Milinkovic Savic: "Sei uno zingaro"
La tifoseria della Lazio non ha digerito l'ennesimo pareggio, arrivato in pieno recupero contro la Sampdoria grazie al colpo
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 11:15
La tifoseria della Lazio non ha digerito l'ennesimo pareggio, arrivato in pieno recupero contro la Sampdoria grazie al colpo di genio di Saponara. Cori pesanti, rabbia dopo la gara da parte dei tifosi biancocelesti e c'è stato anche uno striscione esposto all'esterno dell'Olimpico. Destinatario, Sergej Milinkovic-Savic reo di metterci poco impegno in questa stagione dopo la mancata cessione: "Milinkovic zingaro", il contenuto dello striscione indirizzato al serbo considerato autentico capro espiatorio della situazione.
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