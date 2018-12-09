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Lazio, striscione dei tifosi contro Milinkovic Savic: "Sei uno zingaro"

La tifoseria della Lazio non ha digerito l'ennesimo pareggio, arrivato in pieno recupero contro la Sampdoria grazie al colpo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 11:15
Lazio, striscione dei tifosi contro Milinkovic Savic: "Sei uno zingaro" - ROME, ITALY - NOVEMBER 04: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio reacts during the Serie A match between SS Lazio and SPAL at Stadio Olimpico on November 4, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)
ROME, ITALY - NOVEMBER 04: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio reacts during the Serie A match between SS Lazio and SPAL at Stadio Olimpico on November 4, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)
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Milinkovic Savic
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La tifoseria della Lazio non ha digerito l'ennesimo pareggio, arrivato in pieno recupero contro la Sampdoria grazie al colpo di genio di Saponara. Cori pesanti, rabbia dopo la gara da parte dei tifosi biancocelesti e c'è stato anche uno striscione esposto all'esterno dell'Olimpico. Destinatario, Sergej Milinkovic-Savic reo di metterci poco impegno in questa stagione dopo la mancata cessione: "Milinkovic zingaro", il contenuto dello striscione indirizzato al serbo considerato autentico capro espiatorio della situazione.

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