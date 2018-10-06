Galeazzi: "La Lazio non è in crisi, la viola è giovane e fortunata". Su Pioli..

La Lazio domani scenderà in campo contro la Fiorentina e il suo ex tecnico Stefano Pioli. Sarà una gara complessa visto il momento dei capitolini. Giampiero Galeazzi, ha fatto un'analisi di questo mat...

La Lazio domani scenderà in campo contro la Fiorentina e il suo ex tecnico Stefano Pioli. Sarà una gara complessa visto il momento dei capitolini. Giampiero Galeazzi, ha fatto un'analisi di questo match: "Non credo si tratti di una Lazio in crisi, ha perso due gare nelle ultime sei. Purtroppo molti giocatori non sono in forma, Milinkovic-Savic e Luis Alberto su tutti. Forse la società ha le sue responsabilità. Sono curioso di capire cosa succederà domani contro la Fiorentina, perché la Lazio finora ha perso contro le big e vinto contro le squadre che le stanno sotto. Contro i ragazzi di Pioli sarà una sfida imprevedibile, una gara verità: capiremo se la Lazio è in crisi e il reale spessore della Fiorentina. Sarà una bella partita, si affronteranno il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Fiorentina? I viola sono una buona squadra, giovane, fortunata e di qualità, a trazione anteriore. In attacco hanno la coppia più interessante del campionato, Chiesa e Simeone. Pioli lo conosciamo bene a Roma, è un ottimo allenatore, anche se ha il difetto di non vedere le partite”.

Fonte: Lady Radio