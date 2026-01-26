Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per Milinkovic-Savic che salterà la Fiorentina
Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, salterà la gara di campionato contro la Fiorentina per infortunio
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2026 16:25
Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli, che perde Vanja Milinkovic-Savic per 15 giorni: il portiere serbo, che ha subito un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà la gara di Champions contro il Chelsea e la gara di campionato contro la Fiorentina. Il portiere proverà a recuperare per la trasferta di Genova.