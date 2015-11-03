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Notizie Veljkovic Fiorentina

Dalla Serbia, La Fiorentina segue Veljkovic. Difensore classe 1995 del Werder Brema e della nazionale serba

27 dicembre 2024 18:54

Veljkovic su Milenkovic: "Nikola è uno dei migliori difensori in serie A. Una vera roccia della difesa viola"

06 maggio 2020 23:40

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Sett. 52
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