Dalla Serbia, La Fiorentina segue Veljkovic. Difensore classe 1995 del Werder Brema e della nazionale serba
Come riporta il portale web serbo Meridian Sport, la Fiorentina sarebbe interessata a Milos Veljkovic. Il difensore centrale del Werder Brema ha 29 anni ed è ormai da tempo nel giro della nazionale se...
Come riporta il portale web serbo Meridian Sport, la Fiorentina sarebbe interessata a Milos Veljkovic. Il difensore centrale del Werder Brema ha 29 anni ed è ormai da tempo nel giro della nazionale serba. In passato ha anche giocato in Premier League con la maglia del Tottenham. I Viola molto attivi quindi, in attesa dell'arrivo di Nicolas Valentini, per rinforzare il reparto difensivo con Lucas Martinez Quarta sempre più vicino al ritorno al River Plate.
CARESSA BOCCIA PONGRACIC IN VISTA DEL MERCATO DI GENNAIO
https://www.labaroviola.com/caressa-boccia-pongracic-e-una-delusione-fossi-la-fiorentina-penserei-gia-a-venderlo/282326/