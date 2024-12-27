Dalla Serbia, La Fiorentina segue Veljkovic. Difensore classe 1995 del Werder Brema e della nazionale serba

Come riporta il portale web serbo Meridian Sport, la Fiorentina sarebbe interessata a Milos Veljkovic. Il difensore centrale del Werder Brema ha 29 anni ed è ormai da tempo nel giro della nazionale se...

A cura di Redazione Labaroviola 27 dicembre 2024 18:54

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