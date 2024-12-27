Caressa boccia Pongracic: "È una delusione, fossi la Fiorentina penserei già a venderlo"

Non è iniziata al meglio l'avventura di Marin Pongracic con la maglia della Fiorentina. Il difensore croato è arrivato a Firenze con il duro compito di sostituire Nikola Milenkovic dopo il suo passagg...

Non è iniziata al meglio l'avventura di Marin Pongracic con la maglia della Fiorentina. Il difensore croato è arrivato a Firenze con il duro compito di sostituire Nikola Milenkovic dopo il suo passaggio al Nottingham Forest ma, per ora, il suo rendimento - tra un infortunio e l'altro - è gravemente insufficiente. Sull'argomento, si è soffermato anche iil giornalista e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa: “La campagna acquisti estiva è stata ottima, ma mi ha deluso Pongracic. Ha sempre alternato annate buone e meno buone, e questa secondo me è una stagione "no" per lui. Lo lascerei andare e prenderei un altro difensore oltre a Valentini".

CM.COM: “BIRAGHI OFFERTO AL MILAN, MA VA VERSO IL NAPOLI. PER PARISI OCCHIO ALL’INSERIMENTO DEI ROSSONERI”

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