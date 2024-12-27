Cm.com: "Biraghi offerto al Milan, ma va verso il Napoli. Per Parisi occhio all'inserimento dei rossoneri"

Mentre Quarta viaggia verso il ritorno in Argentina, Biraghi sembra andare in direzione Napoli. Su Parisi c'è il Como, ma occhio al Milan

La Fiorentina lavora sul campo per tornare a volare dopo i passi falsi contro Bologna e Udinese, Daniele Pradè e Roberto Goretti invece sono molto attivi sul mercato. L’intenzione è quella di non stravolgere la rosa a gennaio perché c’è grande fiducia in questo gruppo e nel percorso iniziato con Raffaele Palladino. Tra i sicuri partenti ci sono due difensori che con l’arrivo del nuovo allenatore hanno perso il posto da titolare in squadra e sono finiti molto indietro nelle gerarchie: Cristiano Biraghi e Lucas Martinez Quarta. Il primo è stato offerto al Milan ma la sua prossima destinazione, salvo sorprese, sarà il Napoli di Antonio Conte. Per l’argentino si tratta ad oltranza con il River Plate: a 7/8 milioni si chiude per quello che sarebbe un gradito ritorno nel club che lo ha lanciato verso il grande calcio.

DUE ARRIVI - Con il Napoli il dialogo è stato aperto 15 giorni fa e può portare a Firenze due giocatori. Raffaele Palladino ha dato il proprio gradimento al possibile acquisto di Michael Ijemuan Folorunsho. Per il classe 1998 si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. La Fiorentina valuta anche Leonardo Spinazzola che con Antonio Conte sta faticando a trovare spazio a causa del passaggio al 4-3-3.

PARISI TRA DUE FUOCHI - Fabiano Parisi può approdare al Como per trovare maggior spazio nella seconda parte di stagione. Il club lariano sta trattando il terzino sinistro della Fiorentina a titolo definitivo. In caso di fumata grigia, occhio al possibile inserimento del Milan, che sta valutando la possibilità di inserire in rosa una nuova alternativa a Theo Hernandez. Lo riporta Daniele Longo per Calciomercato.com.

LE PAROLE DI KEAN

https://www.labaroviola.com/kean-alla-juve-alcune-scelte-mi-hanno-buttato-giu-il-morale-menomale-ho-trovato-la-fiorentina/282307/