Tris della Roma, Lazio ko. Il derby va ai giallorossi.

La Roma trova la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo per 3-1 una Lazio abbastanza spenta. Dopo il gol nel primo tempo di Pellegrini nella seconda frazione di gioco è Immobile al 67° a...

La Roma trova la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo per 3-1 una Lazio abbastanza spenta. Dopo il gol nel primo tempo di Pellegrini nella seconda frazione di gioco è Immobile al 67° a trovare il gol del pareggio. Tre minuti dopo, Kolarov su punizione riporta in vantaggio i suoi con una punizione dal limite. Nel finale chiude i conti Fazio di testa che riscatta l'errore sul gol di Immobile. Migliore in campo Pellegrini che mette a segno un gol e un assist. Roma che sale a 11 punti e supera momentaneamente la Fiorentina.