Al club (Sky Sport) nessuna immagine del gol di Vlahovic, i tifosi sbottano ed annunciano disdetta

Nemmeno una tripletta con gol da cineteca, merita menzione nel club di caressa

Ieri sera al Club di Sky sport Fabio Caressa ed i suoi ospiti si sono soffermati sulle prodezze di Muriel e Lautaro Martinez, riempendo gli occhi degli ascoltatori con immagini delle prodezze dell’argentino e del colombiano, a segno rispettivamente contro Spezia e Torino.

Le immagini con tanto di sky tech, sono state commentate dagli ospiti di Caressa per parecchi minuti, a queste si è aggiunta anche la prodezza in rabona di un ex calciatore della Roma, Lamela, che contro all’Arsenal ha messo a segno un gol capolavoro appunto di rabona con palla in buca d’angolo.

Nessuna immagine, ne commento, ne sky tech per il gol da cineteca di Dusan Vlahovic.

Sembra assurdo che una prodezza del genere, messa a segno da un ragazzo del 2000 che è secondo solo ad Haland per reti segnate nei massimi campionati europei, non meriti menzioni ne tanto meno sky tech e minuti di commenti illustri.

Sui social la protesta dei tifosi spopola, in quanto non sarebbe la prima volta che l’emittente di Murdoch, snobbi la Fiorentina. Numerosi infatti i tifosi che hanno invocato la disdetta dell’abbonamento alla tv satellitare.

Francesco Pistola

LEGGI ANCHE :IL RINNOVO DI VLAHOVIC SI FARÀ, TRATTATIVA LUNGA MA ESITO SARÀ POSITIVO. LE ULTIME