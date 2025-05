SkySport: “Valzer panchine in Serie A, tanti big club cambieranno allenatore la prossima stagione”

SkySport si concentra sul futuro delle panchine delle grandi squadre di Serie A, facendo un approfondimento centrato su ogni situazione particolare. Per quanto riguarda Gasperini, oggi l’incontro con l’Atalanta non è andato bene, e il mister ha ricevuto un’offerta triennale dalla Roma. Gli indizi portano verso questa soluzione. Situazione più calda riguarda il Milan del nuovo direttore sportivo Igli Tare: secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero stati dei contatti con Allegri e con Italiano, che però non vuole rompere il rapporto positivo col Bologna. Il grande evento potrebbe accadere sull’asse Napoli-Torino: Conte dopo la vittoria dello scudetto potrebbe lasciare Napoli per fare ritorno alla Juventus, che intanto sta ragionando sul futuro di Tudor. De Laurentiis sta provando a convincere Conte della bontà del progetto che ha allestito ma, in caso di risposta negativa, il patron del Napoli potrebbe virare su Allegri, scippandolo al Milan. La situazione in casa Juventus non è affatto stabile, infatti anche il futuro di Giuntoli è in bilico, con l’ombra di Massara sullo sfondo. Riunioni e riflessioni stanno accadendo anche in casa Lazio, dato che la stagione di Baroni non ha convinto al 100% . Sarri resta sullo sfondo del futuro laziale. Intanto Vanoli è stato esonerato dal Torino.