Niccolò Zaniolo è sicuro: “La Nazionale è fortissima, ci qualificheremo al Mondiale ed io vorrò esserci”

Redazione

12 Novembre · 17:00

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 17:00

Niccolò Zaniolo parla a Sky Sport della sua nuova esperienza ad Udine e del suo sogno di tornare in Nazionale in occasione del Mondiale.

Niccolò Zaniolo è tornato a parlare dopo la partita tra Roma e Udinese dello scorso turno di campionato. Le sue parole sono state raccolte da Sky Sport: “Sto bene, sono molto contento di come sta andando la stagione. L’ultima partita l’abbiamo persa, ma siamo stati sfortunati. Speriamo di continuare così.”

Riguardo i fischi dell’Olimpico: “Capisco i tifosi perchè ci siamo lasciati male e l’anno scorso ho esultato dopo il gol fatto con l’Atalanta. Chiedo scusa per quell’evento. La Roma è molto forte, e credo che possa lottare per lo scudetto fino alla fine.”

Ambientamento a Udine: “Mi trovo molto bene qui, i tifosi mi trasmettono affetto anche per strada, e per questo li ringrazio tanto. Con mister Runjaic mi trovo perfettamente, lui cerca di avere un rapporto di amicizia con tutti i suoi calciatori. Questo gruppo è una famiglia guidata da un grande allenatore, dobbiamo continuare così.”

Sulla Nazionale: “Speravo di essere chiamato, l’obbiettivo è andare al prossimo Mondiale. Dovrò fare di più. La Nazionale è piena di grandi attaccanti e c’è molta concorrenza. Il gruppo in generale è fortissimo e sono sicuro che andremo al Mondiale.”

