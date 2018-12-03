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Marani (Sky Sport): "I più forti giovani talenti italiani vengono dal vivaio della Fiorentina"

Il direttore di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato attraverso il suo account Twitter: "I tre maggiori talenti del calcio italiano - Chiesa, Bernardeschi e Zaniolo - sono tutti prodotti del vivaio del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 14:27
Marani (Sky Sport): "I più forti giovani talenti italiani vengono dal vivaio della Fiorentina" -
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Il direttore di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato attraverso il suo account Twitter: "I tre maggiori talenti del calcio italiano - Chiesa, Bernardeschi e Zaniolo - sono tutti prodotti del vivaio della Fiorentina". Questo il tweet del giornalista di Sky

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