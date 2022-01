Marani: “Scacciati i fantasmi di Torino. La Fiorentina è con Italiano, si è visto a Napoli”

Matteo Marani, noto giornalista e presidente del “Museo del Calcio” è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la bella vittoria ottenuta dai Viola in Coppa Italia contro il Napoli. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ieri ha disputato una grande prova, vincere con questa sicurezza ed autorità a Napoli non è cosa da poco. La squadra si è liberata subito dei fantasmi di Torino, non era scontato. Lo spogliatoio ha ascoltato e seguito Italiano, un segnale estremamente positivo. I nuovi acquisti Piatek e Ikonè possono dare molto alla causa, due giocatori di primo livello che possono decidere la partita anche partendo dalla panchina”.

