Marani: "La Fiorentina ottava sorella. È l'unica che ha preso l'ascensore, può arrivare in Europa"

Le parole di Matteo Marani ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida tra Fiorentina ed Empoli

Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della Fiorentina in vista della sfida contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "La Fiorentina è l’ottava sorella. È l’unica che ha preso l’ascensore. In un campionato bloccato, con le prime 7 che sono le stesse da anni, ecco che la Fiorentina sta provando ad inserirsi. Secondo me ce la potrebbe fare a portare via un posto europeo".

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