Malagò: "Commisso? Firenze non può che ringraziarlo per l'impegno e gli investimenti. Dategli tempo"

Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana parlando del presidente Rocco Commisso



Giovanni Malagò, il presidente del Coni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per fare gli auguri a Gianni De Magistris (che oggi compie 70 anni) soffermandosi parlare della Fiorentina. Ecco le sue parole:

DE MAGISTRIS "Non sono obiettivo perché ci sono tanti campioni del mondo ma io sono anche amico di Gianni e sono orgoglioso di questa amicizia, da 35 anni fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta. Dimenticato dal mondo dello sport? Vediamo di recuperare. Gianni è uno dei giocatori più longevi, è quasi impossibile che un giocatore di squadra faccia 5 olimpiadi e tante partite in Nazionale e vinca per 16 anni consecutivi la classifica dei marcatori":

COMMISSO "Firenze non può che dirgli grazie per l'impegno, l'investimento e la passione, ma chi ha voluto investire in una piazza come Firenze merita fiducia, dategli tempo".

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