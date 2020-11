Valentini: “Prandelli ha bisogno di una società forte che lo protegga da situazioni poco chiare”

Antonio Valentini, ex direttore generale della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando della scelta da parte della Fiorentina di affidare la panchina a Cesare Prandelli. Ecco le sue parole:

“Ho conosciuto Cesare Prandelli quando è arrivato in Nazionale, in quegli anni il nostro rapporto è stato molto intenso. Ho avuto modo di scoprire non solo un gran conoscitore di calcio, ma anche un grande uomo. Oggi, ho provato a mettere sul Corriere dello Sport la sua storia, cosa ha fatto e perchè è rimasto tanto tempo fuori dal giro. Questo perchè Prandelli ha poca dimestichezza con il territorio scivoloso dei procuratori. Lui credo che già dal 2005 al 2010 abbia fatto a Firenze un grandissimo lavoro, grazie alle sue affinità di tecnico. Secondo me per la Fiorentina tornare a Prandelli è un investimento sotto tutti i punti di vista e mi auguro che le cose vadano bene. Voglio dire però che un tecnico così deve sentire alle sue spalle la copertura della società: senza una società forte ed efficiente, il tecnico rischia di trovarsi sballottato in situazioni poco chiare. La scelta della Fiorentina è stata intelligente, di prospettiva. E spero che possa continuare ad investire su un uomo come Cesare Prandelli”.

LEGGI ANCHE: