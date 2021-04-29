Guetta: "La Fiorentina era un traguardo da raggiungere. Come siamo caduti così in basso negli ultimi anni?"

Le parole di David Guetta ai microfoni di Radio Bruno

David Guetta, direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le voci riguardanti il futuro allenatore sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Sarò sincero: un po' scoccia che la Fiorentina debba corteggiare gli allenatori, dando garanzie per convincerli ad accettare. La piazza di Firenze storicamente è sempre stata altro, un traguardo da raggiungere. A volte mi chiedo quanto siamo caduti in basso negli ultimi anni. Adesso Commisso sarà determinante, mi piacerebbe che portasse avanti lui i meeting con i vari Juric, De Zerbi e Gattuso. Affidarsi al suo istinto decisionista per dare un segnale forte e ripartire".

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