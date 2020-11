Guetta: “No a Montella, la situazione ideala per la Fiorentina sarebbe Cesare Prandelli”

A Radio Bruno ha parlato il direttore David Guetta:

“Non è giusto tenere Iachini sempre sulla graticola, sarebbe giusto mandarlo via adesso, non si può continuare così. Non penso che Montella, di cui vi abbiamo parlato ieri sia la situazione ideale. Ha i tifosi contro e non si è lasciato bene con alcuni giocatori. La situazione ideale sarebbe Prandelli, che vive la città e la squadra, non ha grandi pretese economiche, potrebbe venire per soli 8 mesi e sarebbe ben accolto dai tifosi”.

