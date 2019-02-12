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Guetta: "I Della Valle sono la migliore soluzioni. A giro non c'è di meglio"

Questo il pensiero di David Guetta a Radio Bruno Toscana:"Raggiungere l’Europa League attraverso il campionato è difficile, più facile tramite la Coppa Italia.Pioli è da sei, non ha combinato disastro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2019 22:28
Guetta: "I Della Valle sono la migliore soluzioni. A giro non c'è di meglio" -
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Questo il pensiero di David Guetta a Radio Bruno Toscana:

"Raggiungere l’Europa League attraverso il campionato è difficile, più facile tramite la Coppa Italia.Pioli è da sei, non ha combinato disastro, ma non ha fatto nemmeno come Prandelli e Montella. I Della Valle sono la migliore soluzione, non voglio ridimensionarmi, meglio dei Della Valle, al momento, non c’è".

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