Guetta: "I Della Valle sono la migliore soluzioni. A giro non c'è di meglio"

Questo il pensiero di David Guetta a Radio Bruno Toscana:

"Raggiungere l’Europa League attraverso il campionato è difficile, più facile tramite la Coppa Italia.Pioli è da sei, non ha combinato disastro, ma non ha fatto nemmeno come Prandelli e Montella. I Della Valle sono la migliore soluzione, non voglio ridimensionarmi, meglio dei Della Valle, al momento, non c’è".