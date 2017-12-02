Hagi fa un gol capolavoro con la primavera viola poi esultanza polemica del fantasista rumeno
Sta giocando con la Fiorentina Primavera Ianis Hagi che dopo aver sbloccato la gara con il gol dell'1 a 0 contro il Chievo Verona si è lasciato andare ad un esultanza polemica. Indice alla bocca e seg...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2017 15:19
Sta giocando con la Fiorentina Primavera Ianis Hagi che dopo aver sbloccato la gara con il gol dell'1 a 0 contro il Chievo Verona si è lasciato andare ad un esultanza polemica. Indice alla bocca e segno come a zittire tutti. Esultanza riferita al pubblico che iniziava a rumoreggiare o gesto in direzione prima squadra? Questo non è ancora chiaro. Bellissimo il gol del rumeno che ha trovato la porta con un bellissimo tiro dalla fascia che ha toccato il palo ed è andato in rete.