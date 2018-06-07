Valcareggi: “Dieci milioni per fare mercato? Non scherziamo, ne ha di più il Chievo"

Come opinionista l'agente Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno: “Io penso che il budget sia più alto di 10 milioni, altrimenti ha più soldi il Chievo. L’Europa League me la danno quasi come certa...

Come opinionista l'agente Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno: “Io penso che il budget sia più alto di 10 milioni, altrimenti ha più soldi il Chievo. L’Europa League me la danno quasi come certa per la Fiorentina, ascoltando la stampa di Milano; quest’anno però la squadra viola ha fatto una stagione ampiamente decorosa. Non dimentichiamo che sabato sera la Fiorentina si gioca la finale del campionato Primavera, a cui partecipano tutte le società in Italia. Per me i meriti della società vanno esaltati anche per il settore giovanile, da Cappelletti a Niccolini e Vergine hanno fatto un gran lavoro: per alcuni non conta nulla nemmeno aver tirato fuori due come Chiesa e Bernardeschi, che valgono 200 milioni in due. La seconda finale consecutiva della Primavera aggiunge vanto a tutta la stagione viola, che è incoraggiante, l’Europa League è sfuggita per una sconfitta in casa con il Verona o con il Cagliari“.