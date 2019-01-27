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Il Chievo furioso su Twitter, contestato pesantemente l'arbitro Chiffi

Questo il tweet del Chievo:"Pellissier tocca forse con un tacchetto la linea dell’area di rigore, gol di Giaccherini. No, controllo del Var e gol non dato. Pellissier tenta lil tiro. Il capitano è col...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 13:16
Il Chievo furioso su Twitter, contestato pesantemente l'arbitro Chiffi - Mg Chiavari (Ge) 04/03/2017 - campionato di calcio serie B / Virtus Entella-Bari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Daniele Chiffi
Mg Chiavari (Ge) 04/03/2017 - campionato di calcio serie B / Virtus Entella-Bari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Daniele Chiffi
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Questo il tweet del Chievo:

"Pellissier tocca forse con un tacchetto la linea dell’area di rigore, gol di Giaccherini. No, controllo del Var e gol non dato. Pellissier tenta lil tiro. Il capitano è colpito da dietro e non può intervenire sulla palla. Tutto ok, nemmeno un controllo al Var".

Il Chievo furioso su Twitter, contestato pesantemente l'arbitro Chiffi

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