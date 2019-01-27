Il Chievo furioso su Twitter, contestato pesantemente l'arbitro Chiffi
Questo il tweet del Chievo:"Pellissier tocca forse con un tacchetto la linea dell’area di rigore, gol di Giaccherini. No, controllo del Var e gol non dato. Pellissier tenta lil tiro. Il capitano è col...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 13:16
Questo il tweet del Chievo:
"Pellissier tocca forse con un tacchetto la linea dell’area di rigore, gol di Giaccherini. No, controllo del Var e gol non dato. Pellissier tenta lil tiro. Il capitano è colpito da dietro e non può intervenire sulla palla. Tutto ok, nemmeno un controllo al Var".