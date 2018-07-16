Chievo e Parma rischiano la retrocessione per illecito, la serie A potrebbe essere stravolta
Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischiano la serie A.Dalla Procura della Figc, apprende l'Ansa, sono infatti in arrivo ai processi di...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 10:25
Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischiano la serie A.
Dalla Procura della Figc, apprende l'Ansa, sono infatti in arrivo ai processi di domani al tribunale federale nazionale richieste pesanti in termini di penalizzazione, "afflittive" ovvero da applicare sulla stagione appena conclusa.
Rai Sport